Projeto visa promover a consciência ambiental em Picos

Na manhã desta quinta-feira, dia 31, a Prefeitura de Picos através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos desenvolveu campanha educativa com os moradores que têm residências próximas as margens do Rio Guaribas na cidade Picos.

Educadores e fiscais ambientais saíram nas ruas para entregarem panfletos educativos com objetivo de despertar a consciência de preservação ambiental nos moradores da zona ribeirinha do Rio Guaribas, mais especificamente da zona urbana do município de Picos, através de um programa de intervenção e mobilização.

Para a Educadora Ambiental, Ruthy Costa, “A importância desse projeto na verdade é mobilizar a sociedade em torno do Rio Guaribas. A cidade cresceu no em torno do rio e hoje nós temos uma situação calamitosa desse rio que praticamente tem algumas partes em que o rio está morto. Então nesse primeiro momento o objetivo é despertar essa consciência ambiental nesses moradores, mostrando que eles são agentes de preservação.” disse.

Segundo a moradora Lilian Feitosa, “O rio está precisando de uma limpeza e está acabando a riqueza de Picos, então a gente chora por isso” afirma.

De acordo com a moradora Cláudia Alves, “O rio está muito sujo, a gente queria mais limpeza e a população não colabora também, a prefeitura tem o dever de fazer essa conscientização,” conclui.

O Projeto Rio Limpo, Rio Vivo vem com o propósito de difundir a ideia de preservação ambiental através da mobilização e sensibilização da população ribeirinha, reforçando, sobretudo, a importância do Rio Guaribas para Picos e região.

CCOM