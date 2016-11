Proprietária recupera motocicleta que estava dentro de oficina

Na tarde do último sábado, 26, por volta de 13h03min, a vítima Gracioneide Holanda Silva que teve uma motocicleta furtada no dia 20 de novembro conseguiu recuperá-la. Por sorte, a proprietária que passava em frente a uma oficina mecânica identificou que sua moto estava no estabelecimento.

A oficina fica localizada no bairro Passagem das Pedras, em Picos. A moto recuperada é uma Honda Start 150, de cor vermelha, placa PIG-1702, modelo 2015.

Gracioneide Holanda Silva acionou a Polícia Militar para que pudesse ser feita a recuperação do veículo. Uma guarnição policial foi deslocada ao local da ocorrência. Em seguida a vítima e o veículo foram encaminhados a Central de Flagrantes para a realização dos procedimentos cabíveis.

Polícia investiga a identidade do individuo que deixou a motocicleta na oficina.