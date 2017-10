Prorrogado por três meses o Garantia Safra

O Programa Garantia Safra correspondente ao biênio 2012/2013, foi prorrogado por mais três meses em todo o Brasil. A decisão beneficia mais de 2 mil agricultores picoenses que passarão a receber R$450 a mais da quantia estipulada anteriormente.

O beneficiário receberia a última parcela em janeiro de 2014. Por conta do prorrogamento de parcelas, os agricultores receberão os recursos advindos do Garantia Safra até o mês de abril. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Picos, Ricardo Araújo, a iniciativa trouxe inúmeros benefícios para o agricultor.

“Os benefícios serão muito grandes, estamos passando por uma situação preocupante, desde 2010 nosso agricultor não consegue colher nada, então um benefício desse vem ajudar estas famílias para que continuem se mantendo ainda que com dificuldades neste período”, destacou Ricardo Araújo.

A iniciativa de prorrogação do Garantia Safra partiu do sindicato em conjunto com a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag) que elaboraram um documento que solicitava da presidente Dilma Rousseff a expansão do programa pelo menos até o mês de maio.

Para o biênio 2013/2014 2400 famílias já estão escritas no Programa Garantia Safra.