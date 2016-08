Provas do Concurso Público da Prefeitura de Picos transcorrem com tranquilidade

As provas do Concurso Público da Prefeitura de Picos, realizadas nos últimos dias 14 e 28 de agosto, transcorreram com tranquilidade. Nenhum imprevisto foi registrado pela organização e Comissão Fiscalizadora do certame. O Instituto Machado de Assis foi o responsável pelo concurso.

No último dia 14 de agosto foram aplicadas as provas para ensino fundamental e médio e no último domingo, dia 28 de agosto, foram aplicadas as provas para ensino superior e professor.

O procurador geral do município, José Neto Monteiro, avaliou positivamente as provas do concurso. “Nesse domingo realizamos as provas de ensino superior e professor. Era previsto um número de pouco mais de sete mil candidatos e ainda estamos calculando as presenças em salas de aula, mas a presença foi muito grande dos candidatos e as provas transcorreram com tranquilidade”, disse o procurador.

José Neto declarou ainda que o concurso foi realizado com transparência, seriedade e com muita competência. “Não houve falhas na organização e nada que pudesse comprometer o evento”, pontuou.

A promotora Micheline Serejo, que faz parte da Comissão Fiscalizadora, comemorou o sucesso do concurso e reiterou que o Instituto Machado de Assis seguiu à risca todas as recomendações do Ministério Público e Comissão.

