Próximo do Fla, Romulo diz que não há definição e quer “dar final positivo”

O volante Romulo espera dar o quanto antes um ponto final nas especulações sobre seu retorno ao Brasil. Perto de um acerto com o Flamengo, o contrato de quatro anos inclusive está pronto, o meio-campo tem programada para quinta-feira uma viagem até a Rússia, onde se reapresenta no Spartak Moscou. O jogador passa férias em Picos, no Piauí, e manifestou o desejo de voltar a jogar por um clube brasileiro – não falou de forma explícita no Rubro-Negro –, mas revelou que “há situações” e espera “uma definição boa”.

– Desejo de jogar no Brasil creio que todo jogador que morou um tempo fora tem, eu não sou diferente. Jogar no Brasil tem o calor da torcida diferente, o ambiente com os jogadores é diferente, e claro que o desejo tem. Mas até agora não tem nada definido. Se Deus quiser, espero poder dar um final positivo nessas situações que aparecem de especulações ou não, tomara que a definição seja boa – comentou.

Romulo tem contrato com o Spartak Moscou até junho de 2017. O contrato com o Flamengo foi redigido, mas o acordo de distrato com os russos atrasa o processo. O Spartak pediu compensação financeira ao Rubro-Negro e emperrou o negócio. Ao ser questionado sobre o seu nome ser colocado como certo no clube carioca, Romulo ressaltou que até o momento não existem definições.

– Não, não. A princípio vou me reapresentar no meu clube. Viajo no dia 12, a apresentação é no dia 15. A princípio é isso. Estou esperando algumas coisas, mas nada definido – disse.

Em Picos desde o mês de dezembro, Romulo tem cuidado da parte física. Nas redes sociais, o jogador posta com frequência vídeos de treinos em circuitos e avaliou como boa a última temporada no Spartak.

– Foi um ano bom, não terminou do jeito que gostaria. No finalzinho acabei passando os últimos jogos sem atuar, mas no ano todo creio que foi bom. Agora é curtir o finalzinho das férias e pensar o que vai ser da vida quando voltar – concluiu.

Revelado no Vasco, onde conquistou a Copa do Brasil em 2011, Rômulo está desde 2012 na Rússia. Foi vendido ao Spartak por 8 milhões de euros. Ainda em 2012, na seleção brasileira, conquistou a medalha de prata nos Jogo de Londres.

Globoesporte PI

* Com colaboração de Leo Leal, da Rádio Guaribas FM, e Maria Nilza, da TV Picos