PSB promove encontro em Picos

Por José Maria Barros

Em meio à crise que abala o país, o Partido Socialista Brasileiro (PSB), reúne suas principais lideranças em Picos para discutir a formação política. O evento foi aberto às 9 horas da manhã pelo presidente da executiva estadual do PSB, ex-governador Wilson Martins, que em curto pronunciamento saudou aos presentes e destacou a pauta a ser debatida.

Denominado de “Agenda 40, Piauí em Debate”, o encontro acontece no auditório do Picos Hotel, sob a coordenação do ex-governador Wilson Martins. Também presentes os deputados federais Átila Lira e Rodrigo Martins, deputados estaduais Wilson Brandão, Gustavo Neiva e Rubem Martins; prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças políticas de vários municípios da região e militantes.

No discurso de abertura, o ex-governador Wilson Martins (PSB) fez duras críticas ao atual governo do Piauí, a quem acusou de ignorar a crise e de pensar apenas em eleições. Segundo o ex-governador, várias obras que ele [Wilson Martins] deixou em andamento e com recursos assegurados, hoje estão paralisadas, citando como exemplos as barragens de Castelo e Cocal.

“Nosso seminário é de formação política e, queremos discutir com as lideranças as estratégias do partido para aquilo que temos de sentimento melhor, ou seja, lutar por condições mais dignas para a população, principalmente do interior” – anunciou o ex-governador Wilson Martins.

Acrescentou ainda que no encontro serão discutido quais os caminhos que o partido deve tomar e seguir para o enfrentamento da crise política, ética e moral que o país atravessa no momento. “Estamos colocando o Piauí em debate, ouvindo a sociedade sobre as propostas e temas que embasarão a formatação de um programa para um futuro governo no estado” – resumiu.

Agenda 40

O ex-governador disse que esses encontros fazem parte de um projeto da Fundação João Mangabeira, do PSB, no sentido de se implantar a formação política. Reunir não somente os parlamentares, mas todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, dirigentes partidários e a militância, visando preparar a legenda para os próximos embates eleitorais.