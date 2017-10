Quadrilha é presa após roubar fiação telefônica e deixar cidades sem sinal na macrorregião de Picos

Quatro homens foram presos por furtarem equipamentos de uma empresa de telecomunicação na região das cidades de Picos, Pio IX e Paulistana, na tarde de ontem (29). De acordo com o cabo Gilvan dos Santos, da Força Tática de Paulistana, o sinal da telefonia Claro só retornou na manhã deste sábado (30), depois de 24 horas do apagão.

De acordo com o policial, a abordagem de rotina em veículos fez com que eles abordassem um carro com placa da Bahia e ao fazer uma vistoria no carro encontraram, no porta-mala, o material furtado: 04 retificadores de corrente elétrica, 02 transmissores de rede de microondas, 02 conversores de dados 2G/3G, e diversas ferramentas – como alicates para corte de cadeados.

O material encontrado é utilizado pelas empresas de telefonia móvel em suas torres de transmissão. A região estava sem sinal de celular desde as primeiras horas da manhã de quinta (28). Além de Picos, Pio IX e Paulistana, os municípios de Alegrete, Fronteiras, Alagoinha, Geminiano, Jacobina e Padre Marcos ficaram sem sinal da Claro.

“Nós estávamos fazendo uma abordagem normal atento aos veículos com placa de fora do Piauí, quando encontramos esse Sonata com quatro ocupantes. Eles são natural da Bahia. Fizemos uma investigação rápida e vimos que três deles respondem por homicídio e receptação. Em depoimento, eles estavam se contradizendo, mas depois chegaram a confessar”, comentou o cabo Gilvan.

Os presos foram identificados como: Lesley Augusto Conceição (39 anos), natural de Feira de Santana/BA e com passagem na Polícia por receptação e tortura; Arles Santos De Queiroz (24 anos), natural de Camaçari/BA, com passagem por receptação e homicídio; Maicon Francisco Oliveira (25 anos), natural de Camaçari/BA, com passagem por homicídio e receptação; e Elson Santos Junior (22 anos), natural de Capim Grosso/BA.

A prisão ocorreu por meio da equipe Charlie da Força Tática de Paulistana, comandada pelo 2° Ten PM Vilela e composta pelo CB Gilvan, Sds Marivaldo, Fernando, Humberto e Rodrigues, juntamente com a guarnição de serviço, composta pelo SGT Nelson, AL CFS Junior e soldados Andressa e Medeliev.