Quadrilhas atuavam em parceria para explodir caixas eletrônicos no Piauí

Uma quadrilha especializada em explodir caixas eletrônicos no Piauí foi apresentada, na manhã desta segunda-feira (16), na sede da Secretária Estadual de Segurança. O delegado geral da Polícia Civil, Riedel Batista, declarou, após investigações, que esse tipo de quadrilha possui integrantes em comum e mantém contatos entre si para facilitar as ações.

A quadrilha apresentada hoje possui, pelo menos, oito integrantes. Riedel Batista alertou que eles podem ter realizado aproximadamente 15 assaltos com a ajuda de outras. Eles são suspeitos de explodir caixas eletrônicos no município de Luís Correia, na última quinta-feira (12). Com eles foram encontrados pelo menos sete pistolas, três revolveres, munição e coletes à prova de balas, dentre outros objetos usados nas ações.

A atuação deles ocorreram principalmente nas cidades de Picos, Teresina, Luís Correia e Parnaíba.

“Esses homens fizeram várias explosões tanto em Teresina como no interior. Esses grupos se reúnem, ficam em contato e nós estamos em diligência para prender outros. De dezembro do ano passado ate agora, nós já tiremos de circulação 16 elementos que vem praticando esse tipo de crime. Nós já temos catalogados aproximadamente 15 ocorrências na capital e no interior que estão relacionados a esses elementos”, comentou o delegado.

Já o delegado Willame Morais, atual coordenado do Grupo de Repreensão ao Crime Organizado (Greco), esclareceu que as prisões em Luís Correia ocorreram em flagrante e delito.

“Nós agradecemos a população por ter nos informado, deslocamos equipes do Bope, da Greco e todos os policias, predemos em um dia 7 pessoas, e no outro dia prendemos mais um; mas ainda existem alguns membros soltos que já identificamos”, disse.

Fonte: Cidade Verde