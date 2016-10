Quarta edição do SaLiVaG será realizada de 16 a 20 novembro

Com a presença do prefeito de Picos, Padre José Walmir de Lima, a quarta edição do Salão de Livros do Vale do Guaribas (SaliVaG), foi lançada nessa segunda-feira (24). A solenidade de lançamento foi realizada no Restaurante O Gaudêncio e contou com a participação de um público expressivo.

O Salão de Livros do Vale do Guaribas (SaLiVaG) é um evento de fomento à cultura e à educação, realizado por parceiros que acreditam ser possível a transformação de todos através da leitura. O SaliVaG é uma idealização da Prefeitura de Picos, através da Secretaria de Educação.

Durante a solenidade de lançamento o professor, cantor e escritor, Isaque Folha, ministrou uma palestra com a temática “O Preço de um Resgate”.

Na programação deste ano estão palestrantes de renome nacional, estadual e da cidade de Picos. E ainda todos os dias apresentações culturais, lançamentos de livros e muito mais.

Já estão confirmados os seguintes nomes: o jornalista, escritor e apresentador do Programa Profissão Repórter da Rede Globo, Caco Barcellos; o jornalista, publicitário e humorista, Diego Curvêlo e o escritor, ator, diretor de cinema e teatro, Márcio Trigo.

A secretária de Educação, Rosilene Monteiro, informou que neste ano o SaliVaG terá também uma palestrante internacional, que é a escritora angolana Isabel Ferreira.

Segundo Rosilene, a expectativa é de uma participação expressiva da população de Picos e região. “Esperamos a sociedade picoense em peso, os estudantes e o público das cidades vizinhas”, disse.

O maior evento literário do interior do Piauí irá homenagear este ano uma mulher, a escritora picoense Maria de Jesus Martins.

O irmão da homenageada, Agenor Martins, afirmou que a família ficou bastante gratificada pela homenagem. “Acreditamos que seja o reconhecimento do seu [Maria de Jesus Martins] valor cultural e literário como escritora e poetisa e que de certa forma esse evento servirá para imortalizar a sua obra”, explicou.

Para o prefeito Padre Walmir Lima, o SaliVag vem fazendo efeito na vida educacional do público picoense e macrorregião e na cultura da região. “ A gente fica feliz por ter criado esse evento, que não é mais um evento da cidade de Picos e sim de toda região do Vale do Guaribas”, pontuou.

O SaliVaG será realizado de 16 a 20 de novembro no estádio Helvídio Nunes.