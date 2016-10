Quatro homens armados fazem arrastão em bar no Junco

Na noite do último sábado, 29, por volta de 23h32min, quatro homens armados com pistola e revólver calibre 38 promoveram um arrastão no bar da Rosinha, localizado no bairro Junco. Quarteto chegaram ao local em um veículo Corsa, de cor cinza.

Segundo informações da Polícia Militar, os assaltantes entraram armados no bar da Rosinha e renderam a proprietária e algumas pessoas que se encontravam no local, roubando-lhes os aparelhos celulares, relógios e jóias. Em seguida, fugiram no carro que trafegavam em direção ao bairro Parque de Exposição.

A PM foi acionada, se deslocou ao local da ocorrência em busca de informações e começaram a realizar diligências no sentido de identificar e localizar os suspeitos, mas não obtiveram êxito.