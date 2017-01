Raio atinge propriedade rural em Itainópolis e mata 15 ovelhas

O criador de ovelhas e apicultor José Guimarães Filho, conhecido como “Zé Peixoto”, sofreu um grande prejuízo na tarde da última quarta-feira (11), em sua propriedade rural na chapada do Barroso, município de Itainópolis.

Por volta das 16 horas, durante uma chuva, um raio atingiu um dos currais de sua fazenda, deixando 15 ovelhas mortas. Por pouco o criador não foi atingido.

“Eu tinha acabado de botar as ovelhas no curral. Estava chovendo e eu entrei na minha casa. Logo depois escutei um estrondo grande, cerca de uns dois minutos depois que eu saí do curral. Quando passou a chuva e eu abri a porta já vi que elas [ovelhas] estavam todas no chão. Só uma sobreviveu, das 16 que estavam no curral”, relata o criador.

José Guimarães estima um prejuízo de R$ 7.500, uma vez que cada uma das 15 ovelhas valia em torno de R$ 500. Mesmo assim, ele disse estar aliviado por ter escapado da descarga elétrica. “Eu tive sorte, porque se eu demoro mais um ou dois minutos, no máximo, eu tinha sido atingido também. Só deu tempo de eu entrar em casa, tirar a roupa que estava molhada e quando sentei ouvi o estrondo”, afirma.

O criador acrescenta que no ano de 2014 já havia caído um raio em sua propriedade, que resultou na morte de quatro ovelhas. Desta vez, o prejuízo poderia ter sido ainda maior, pois no curral onde o raio caiu ficam 113 animais, mas, por conta da chuva, o criador e seus funcionários só conseguiram levar 16 animais para o local, deixando o restante dos animais na roça.

José Guimarães diz que pretende instalar um para-raios para evitar que novos acidentes como este ocorram.

