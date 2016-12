Raphael Freitas e Fred convocam torcida picoense para apresentação

A Sociedade Esportiva de Picos tem data, hora e local marcado para a apresentação oficial do novo elenco. A diretoria do Zangão tem convocado a torcida picoense para conhecer e acompanhar o início da pré-temporada do elenco. O primeiro contato do time com a torcida deve acontecer no dia 2 de janeiro, às 19h, na Associação Comercial de Picos. Por meio das redes sociais do clube, alguns jogadores fizeram o convite. Em um dos vídeos divulgados pelo time da Cidade do Mel, o volante Fred mostrou o otimismo em vestir pela primeira vez a camisa auriverde.

– Fala galera de Picos e a toda torcida do Zangão. Aqui é o volante Fred. Quero convidar todos vocês para a nossa apresentação para o dia 2 de janeiro. Conto com a presença de todos os picoenses para darmos início a nossa nova caminhada rumo ao pentacampeonato. Grande abraço a todos, um Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Valeu! – desejou o volante.

De volta ao Zangão, Raphael Freitas também deixou seu recado. O atacante convocou a torcida e também destacou a briga pelo quinto título do Zangão, no Campeonato Piauiense.

– Olá, galera de Picos, aqui quem fala é Raphael Freitas. Conto com a presença de toda a torcida do Zangão, no dia 2 de janeiro. Vamos rumo ao pentacampeonato. Um abraço a todos – reforçou o atacante.

O técnico Nivaldo Lancuna e mais 29 jogadores serão apresentados oficialmente pela diretoria do Zangão. Os treinos estão previstos para começar no dia 3 de janeiro e a estreia no Piauiense para o dia 1° de fevereiro. A primeira partida será contra o River-PI, às 20h, no estádio municipal Helvídio Nunes, em Picos.

Globoesporte PI