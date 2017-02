Raphael Freitas faz 2 e evita derrota da SEP para River-PI no Helvídio Nunes

A estreia da Sociedade Esportiva de Picos no Campeonato Piauiense 2017 não foi como a torcida esperava. Com o estádio Helvídio Nunes lotado, o Zangão apenas empatou com o River-PI pelo placar de 2 a 2. A partida foi realizada na noite desta terça-feira (31) na Capital do Mel.

O jogo de abertura do Piauiense 2017 foi bastante disputado e tenso. A SEP ficou atrás do placar por duas vezes e teve dois gols anulados pelo árbitro Antônio Dib Moraes de Sousa. Os jogadores do Zangão saíram de campo reclamando do trio de arbitragem.

O jogo

Logo no início da partida as equipes tiveram uma chance cada de abrir o placar. Mas o primeiro gol só veio aos 13 minutos com o atacante Viola do River-PI. O camisa 9 recebeu a bola dentro da área e chutou no canto do goleiro Amaral, que ficou só olhando a bola entrar.

Após o gol do River, a SEP acordou no jogo e começou a pressionar a zaga riverina com bolas levantadas na área pelo lateral-esquerdo Neguinho Paraíba. Aos 25 minutos, Raphael Freitas teve um gol anulado. O atacante estava em posição irregular, segundo o bandeirinha.

O primeiro tempo terminou 1 a 0 para o River.

Segunda Etapa

No segundo tempo o técnico Nivaldo Lancuna trocou Lucas Guma por Giso. O Zangão começou pressionando e aos 16 minutos Raphael Freitas fez de cabeça, após cobrança de escanteio.

Um minuto depois o Zangão fez o gol de empate. Porém, a arbitragem anulou mais uma vez.

Aos 25 minutos, após mais um vacilo da zaga do time picoense, o River voltou a ficar na frente do placar. O atacante Tety, que havia acabado de entrar em campo, dominou a bola dentro da área e chutou cruzado no canto esquerdo de Amaral.

A SEP continuou atacando e possibilitou vários contra-ataques para o River, que desperdiçou diversas chances de gol.

Aos 41 minutos da etapa final, Raphael fez mais um gol e evitou a derrota do Zangão. O camisa 9 recebeu o cruzamento de Candinho e fez o gol de carrinho. A partida terminou empate em 2 a 2.

O time picoense volta a jogar no dia 11 de fevereiro contra o Flamengo-PI, no Lindolfo Monteiro, em partida válida pela segunda rodada do estadual.