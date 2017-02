Reajuste nas contas de luz do Piauí será aplicado em outubro

O assistente da diretoria da Eletrobras Piauí, Antony Mercury, explicou que o reajuste a ser pago pelos consumidores piauienses, referente à dívida com as transmissoras, será inferior a 0,5% neste ano. “Ainda temos que aguardar a publicação da resolução da Aneel. No total de investimentos feitos pelas transmissoras, o Piauí representa apenas 5%. Então, se levarmos em conta esse percentual, o reajuste nas contas dos piauienses não vai dar nem 0,5% acima do reajuste normal do ano, que é dado em outubro”, afirmou o assistente, em entrevista ao Notícia da Manhã desta quinta-feira (23).

Em outras palavras, a partir de outubro, as contas de energia do Piauí terão o reajuste anual acrescido de pouco menos de 0,5%. Esse acréscimo é bem menor que a média nacional, que é de 7,17%. Os grandes consumidores poderão pagar até 40% a mais nas contas. A dívida total é de R$ 62 bilhões.

“Esses investimentos que estão sendo pagos agora foram feitos antes de 2012 e eram para serem pagos em 2013. Mas o governo baixou a tarifa. Esses investimentos não foram levados em consideração para a tarifa poder baixar. Ou seja, essa conta deveria ter sido paga lá atrás, por isso está dando essa repercussão toda”, avalia Mercury.

Cidade Verde