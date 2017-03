Reboque e caminhão do Armazém Nordeste caem de ponte no Ceará; 1 morre e 6 ficam feridos

Um homem morreu e outros seis ficaram feridos após um reboque que transportava um caminhão com trabalhadores cair de uma ponte na BR-020, em Paramoti, próximo a Canindé no Ceará. O acidente aconteceu por volta de 2h desta quinta-feira (2) no quilômetro 335, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O trabalhador que morreu foi Francisco José de Lima. Ele estava dormindo na cabine do caminhão que estava sendo rebocado. A vítima, mais conhecido como Homin, era funcionário do depósito da empresa em Picos. Ele era pedreiro e iria fazer serviços na loja do Armazém Nordeste de Fortaleza.

Os feridos são Francisco Zeno Pereira, Francisco Vieira Lima, Francisco Antonio de Oliveira Alves, Luciano Moura de Barros, José Erivaldo da Silva e Alonso de Sousa Reis. O estado de saúde deles não foi informado. Todos eram eram funcionários do Armazém Nordeste, sendo dois motoristas e os outros iriam fazer serviços na capital cearense.

VEJA VÍDEO DO G1 CE

Os feridos foram encaminhados para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, e para os hospitais de Caridade e de Canindé.

A PRF comunicou que a pista foi interditada totalmente após o acidente, e liberada às 6h. Ao local, foram enviados dois carros da PRF, duas ambulâncias do Samu e e Bombeiros.

Informações do G1 Ceará e Redação do Riachaonet