Reduz em mais de 50% o número de caixas eletrônicos em empresas no Piauí

Um levantamento feito pelo Banco do Brasil no Piauí aponta que mais de 50% dos terminais de autoatendimento instalados em estabelecimentos particulares foram retirados. O motivo principal é a insegurança provocada pela onda de explosões e assaltos à caixas eletrônicos.

Para se ter uma ideia, de acordo com dados divulgados pelo Sindicato dos Bancários no mês de novembro foram registrados ataques à instituições bancárias em todas as semanas do mês de novembro. Ao, todo, sete ocorrências desta natureza.

O intervalo de tempo de ação dos bandidos diminui e a ousadia surpreende. No início do ano eram cerca de 80 terminais em estabelecimentos particulares. Hoje, são apenas 41 em todo o Estado.

A responsabilidade sobre a segurança de um caixa eletrônico é de responsabilidade do estabelecimento, mas os prejuízos relacionados a danos de explosões ou arrombamentos é todo do empresário, o que estimula a queda nos números de caixas disponíveis.

Enquanto isso se acumulam as reclamações em torno do atendimento dos que ainda restam. No último dia 4 de dezembro foi registrada falta de dinheiro em pelo menos quatro agências da capital. Nas redes sociais os internautas criticam a ausência do dinheiro e o banco não se posicionou sobre o assunto.

Cidade Verde