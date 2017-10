Reinauguração da Ótica e Joalheria Brilhante

Nesta segunda-feira (9), a ÓTICA E JOALHARIA BRILHANTE reinaugurou sua loja na avenida Getúlio Vargas, no Centro de Picos. Com música ao vivo e lanche para os clientes, a Joalheria reinaugurou um novo espaço mais amplo e confortável.

Promoção

Uma jóia se torna valiosa pela sua qualidade e exclusividade. A qualidade é indispensável para que suas belas características sejam preservadas. E a exclusividade, é o que a faz ser única e ganhar destaque.

Tudo isso aliado a um ambiente agradável, com atendimento personalizado você encontra na ÓTICA E JOALHARIA BRILHANTE. E neste NATAL convidamos você a participar do Nosso Natal Brilhante: Nas compras a partir de 100 reais você estará concorrendo a uma sensacional moto CG 125 zero km. Realize seus sonhos! Venha ser Brilhante neste Natal!

Obs: Consulte o regulamento nas lojas da Ótica e Joalheria Brilhante

Confira abaixo o vídeo da promoção