Reitor Nouga Cardoso faz articulação em Brasília para garantir recursos para UESPI

O Reitor da Universidade Estadual do Piauí, Nouga Cardoso e a Pró-reitora de Planejamento e Finanças, Joseana Leão cumpriram agenda de reuniões em Brasília-DF , com a bancada de parlamentares do Piauí, nesta terça-feira (29/08). O objetivo do encontro é garantir emendas parlamentares para a instituição.

Os recursos serão oriundos de emenda de bancada ou emenda individual de cada parlamentar serão investidos em construção, reforma, ampliação, infraestrutura e modernização da Universidade, conforme as demandas apresentadas pelo campus através do Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI, bem como, das necessidades levantadas por cada unidade universitária, no interior e na capital.

Os projetos contemplam a aquisição de materiais permanentes, laboratórios, construção de espaço de convivência, construção do núcleo de práticas, construção de novos blocos de salas de aula, reforma de biblioteca, construção de auditório, adequações e toda estrutura didática-pedagógica necessária ao bom funcionamento dos cursos e da instituição.

Ao todo, o reitor Nouga Cardoso busca recursos em torno de 120 milhões para investir na Universidade Estadual do Piauí. Em Brasília participou ainda de atividades em companhia do governador Wellington Dias; dos deputados Federais: Assis Carvalho, Marcelo Castro e Silas Freire; dos senadores: Ciro Nogueira e Regina Sousa; deputado estadual Fábio Novo, além outras autoridades estaduais como: Lucile Moura e Mauro Tapeti dentre outros.