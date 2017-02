Renê diz que realiza sonho no Fla e alfineta Sport: “Vim para ser hepta”

Quinta contratação do Flamengo para a temporada, o lateral-esquerdo Renê foi apresentado pelo Flamengo na manhã desta terça-feira, no Ninho do Urubu. O jogador de 24 anos ocupará a vaga deixada por Jorge, negociado no mês passado com o Monaco. Ele chega para disputar posição com o peruano Miguel Trauco.

Ex-jogador do Sport, clube de rivalidade pela conquista do brasileiro de 1987 com o Flamengo, Renê não titubeou ao ser questionado sobre a polêmica daquele ano.

– Vou fazer meu trabalho e não tenho nada a responder sobre isso

Apresentado como “novo craque do Mengão” pelo presidente Eduardo Bandeira de Mello, Renê era antigo sonho da comissão técnica, de acordo com o dirigente rubro-negro. O diretor de futebol do Flamengo, Rodrigo Caetano, tratou como “óbvia a busca pela reposição com a saída de Jorge”. O Flamengo comprou 50% dos direitos econômicos de Renê por R$ 3,2 milhões.

– Projeto que o Flamengo ofereceu me atraiu. O clube se prepara para disputar todos os títulos. Quem não queria jogar no Flamengo. Minha mãe falou agora que vai me ver sempre. Ela disse que vai ver todos os jogos. Lá na minha cidade passa muito jogos do Flamengo – contou Renê, que revelou pedido de familiares e amigos para jogar no Flamengo.

– Meu Whatsapp não para desde que se oficializou a contratação – brincou.

Com contrato de quatro anos com o Flamengo, Renê ainda precisa aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para poder estrear pelo novo clube. Além do lateral contratado junto ao Sport, o clube contratou também o lateral Trauco, o meia Conca, o volante Romulo e o atacante colombiano Berrío.

– Ele terá não só condição de reeditar melhores momentos no Sport. Lá bateu recorde de sequência de jogos, mas também evoluir para se transformar como um dos grandes laterais do futebol brasileiro – disse o diretor de futebol do Flamengo, Rodrigo Caetano.

Nascido em 14 de setembro de 1992, no Piuaí, Renê é apenas 20 dias mais novo do que seu concorrente direto na briga por vagas na equipe titular. Ele é conterrâneo do também recém-chegado Romulo. Ambos são de Picos. Formado na base do clube que leva o nome da cidade, o lateral chegou ao Sport ainda na categoria júnior e no Leão fez toda sua trajetória profissional. Segundo o site oficial dos pernambucanos, tem 202 partidas e sete gols pelo clube. Conquistou um estadual e uma Copa do Nordeste, ambas em 2014.

Confira outros trechos da coletiva do Flamengo:

Disputa com Trauco

É uma disputa sadia, com o Trauco. Todo grande clube tem jogador para disputar posição e aqui não vai ser diferente.Espero poder ajudar com muito desarme ali atrás, com a marcação forte. O Jorge é um cara que fez a história dele aqui. Espero que, quando aparecer a oportunidade, eu possa corresponder às expectativas para cair nas graças da torcida.

Seriedade

É que não gosto muito de dar uma entrevista. Aprendi um pouco com o Durval a ser sério.

Portunhol?

Até falar português tá difícil (risos), com eles eu vou tentar falar com gestos.

Início em Picos

Eu virei jogador por vontade de Deus mesmo. Nunca passei por base. Comecei a jogar com 18 anos. Dei certo por que era pra dar.

Estilo

Estou pronto para fazer o que o professor pedir. Se me pedir para ser ofensivo, vou ser. Se pedir para ser defensivo, vou ser.

GLobo Esporte