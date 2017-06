Renegociação de dívidas dos agricultores é discutida em reunião no Centro Administrativo

O Banco Nordeste com o apoio da Secretarias de Agricultura e de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Tecnológico realizou na manhã desta terça feira, dia 20, no auditório do Centro Administrativo uma reunião com agricultores de Picos e regiões vizinhas.

O encontro teve como objetivo esclarecer sobre a Lei 13.340/2016, que dá descontos e facilita a renegociação de dívidas de produtores rurais do Norte e do Nordeste prejudicados pela seca. A norma é resultado da Medida Provisória 733/2016, aprovada pelo Plenário do Senado no dia 20 de setembro de 2016.

Conforme a nova legislação, as dívidas poderão ser quitadas ou renegociadas com descontos até 29 de dezembro de 2017. Os descontos serão aplicados por cinco faixas de valores da dívida atualizada segundo os montantes originais, que variam de R$ 15 mil a mais de R$ 500 mil. Para quem contraiu dívida com o Banco do Nordeste, os descontos variam de 15% a 95%.

De acordo com o gerente do Banco do Nordeste, Agenor Trindade “com a quitação da dívida o agricultor pode voltar a investir na sua propriedade, ou seja, você liquida sua divida e volta a ter crédito na praça, inclusive no Banco do Nordeste”.

O técnico agrícola Matias José de Santana destaca sobre a importância dessa lei. “É muito importante porque vai ser beneficiar os pequenos agricultores da região do semiárido, porque é região sofrida por falta de chuva, e com chuvas irregulares, e com essa lei, eles além de quitarem a divida vão investir mais na propriedade para produzir mais, afinal de contas é uma lei que veio para levantar a autoestima do produtor que está sofrido com cinco anos de seca”.

CCOM Picos