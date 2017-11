Reportagem do Câmera Record retrata seca no município de Pio IX

A reportagem “A Estrada da Seca”, exibida no último domingo, 19 de novembro, no programa Câmera Record, mostrou os efeitos da seca no município de Pio IX, a triste realidade do açude Cajazeiras e as dificuldades enfrentadas pelo município que já foi o segundo maior produtor de caju do Brasil.

Na reportagem, o jornalista Romeu Piccoli, relata que o açude Cajazeiras chegou a ter 24 milhões de metros cúbicos de água e profundidade de 12 metros, com área alagada se estendendo por quase 15 quilômetros, até cair pela metade os indicies de chuva, ocasionando a seca total do reservatório no ano de 2015.

O pescador José Soares, que mora próximo ao açude, relata a tristeza em ver o reservatório seco. “Quando ele começou a secar eu ainda andava pelas aqui, olhando, mas quando ele secou de uma vez começou aquela tristeza da falta de água dentro dele e do que a gente arrumava na pescaria foi se acabando e me deu aquele desgosto de tá olhando” disse ele.

A pequena Vitória Soares, de 7 anos de idade, que mora com os avós na cidade de Pio IX, de forma simples explica o que aconteceu com o reservatório. “Tava muito sol, aí ele foi diminuindo água, nunca mais tava chovendo, até que ele secou” disse a menina.

De acordo com a reportagem, o semiárido brasileiro atravessa a pior seca dos últimos 150 anos. A equipe do programa percorreu cidades do Piauí, Ceará e Pernambuco, para mostrar as dificuldades enfrentadas devido à falta de água e de recursos.

