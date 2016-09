Repórter vai a delegacia denunciar que print contra Zenon é montagem

Em respeito aos milhares de leitores que se informam diariamente através do Portal RiachaoNet, e no compromisso de divulgar o fato com a máxima verdade, a equipe do referido portal de notícias vem a público desmentir uma suposta matéria que trata da compra de votos feita por uma liderança política do município de Monsenhor Hipólito.

A suposta matéria assinada pela repórter Paula Monize trata de uma montagem. O print da matéria que viralizou no Aplicativo WhatsApp não existe no gerenciador do portal. Trata-se de uma montagem. Segundo o webdesigner uma matéria postada no Portal RiachaoNet foi printada, e utilizando-se de programas gráficos alguém mal intencionado implantou o conteúdo calunioso em pagina falsa e printou. A matéria apresenta algumas divergências em relação à formatação gráfica utilizada no portal.

A equipe do Portal RiachaoNet reforça que a referida matéria não foi publicada no Portal, e que as medidas legais já estão sento tomadas.