Restaurante Predileto’s comemora 05 anos e presenteia clientes com promoções Confira e aproveite!

Entre os meses de novembro e dezembro o restaurante Predileto’s, que fica localizado na Rua Monsenhor Hipólito (Praça de Alimentação), no centro de Picos, está festejando cinco anos de existência. Para comemorar a data, os clientes estão sendo presenteados com promoções.

Diariamente as pizzas do cardápio estão com desconto de 25% e aos sábados e domingos, das 11h30 às 18h, a cada duas cervejas Devassa de 600 ml, a terceira é por conta do Prediletos. Mas se o cliente preferir a long neck Devassa, o baldinho com cinco unidades custa apenas R$ 30,00.

Além das promoções, o restaurante conta com excelente atendimento, ambiente climatizado, Wi-Fi, Espaço Criança – onde as crianças podem se divertir e se entreter enquanto os pais estão no restaurante, carta de vinhos diferenciada, cervejas especiais e música ao vivo às quintas, sextas e sábados (a partir do meio dia e a partir das 20h).