Restaurante Prediletos realizará Réveillon com serviço All Inclusive

Sempre buscando inovar, o restaurante Predileto’s, que fica localizado na Rua Monsenhor Hipólito, Praça de Alimentação, realizará sua primeira edição do “Réveillon Predileto’s All Inclusive”. Será uma noite especial, agradável e animada feita especialmente para você, que busca estar com familiares e amigos na despedida no ano que finda e festejando o ano que se inicia.

O “Réveillon Predileto’s All Inclusive” oferece mesa de entradas, jantar, bebidas e música ao vivo, além de toda a comodidade de um ambiente climatizado, espaço criança e excelente atendimento. Além disso, serão oferecidos combos de whisky e vodcas com preços diferenciados.

Para celebrar a chegada de 2017, animando a noite, estão confirmados a cantora Deysiane Nunes, o cantor Dell Music e a DJ Carol Casttely.

O “Réveillon Predileto’s All Inclusive” tem quantidade de participantes limitadas, para o seu maior conforto. Por isso não perca tempo e adquira logo o seu passaporte para o melhor réveillon de Picos. O valor ainda pode ser parcelado em 2x em todos os cartões de crédito. Maiores informações: (89) 9 9926-0138, Naldo Rodriguez.

Ascom