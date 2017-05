Reunião discute criação do Fundo de Investimento Imobiliário de Picos

Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (23), no auditório do Centro Administrativo, a Serconprev – empresa no ramo de Serviços e Consultoria em Previdência – apresentou uma proposta de criação do Fundo de Investimento Imobiliário. O objetivo do Fundo é construir casas para os servidores públicos municipais de Picos.

O encontro contou com a participação do prefeito Padre Walmir Lima, secretários da administração municipal e vereadores da cidade.

Segundo o diretor geral da Serconprev, Ildemar Silva, o Fundo Imobiliário é uma alternativa de investimento do Fundo de Previdência de Picos. “É também uma alternativa para gerar o desenvolvimento local para o município, através da construção de habitação para os servidores públicos municipais. Isso vai permitir que além de atender uma questão social, que é a falta de habitação, vai gerar também emprego e renda para a população com a construção das residências”, disse.

Ildemar afirmou ainda que o investimento já é consolidado no mercado financeiro e que o Fundo de Previdência pode, através da legislação da resolução no Banco Central, investir em fundos desse tipo.

O prefeito Padre Walmir declarou que a proposta será analisada pelo Conselho da Previdência Própria do Município. “Estamos discutindo e vimos que é interessante investir com a contribuição do município com concessão de terrenos e construção de casas. Vamos discutir estratégias e analisar as propostas para o Fundo Imobiliário”, afirmou.