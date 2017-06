Revisão solidária ajudará picoense a realizar transplante de rins

A campanha em prol do transplante de rins do jovem Flávio Eduardo Alencar Leão, de 16 anos, ganhou vários aliados nas últimas semanas. O picoense que cursa o 3ª ano do ensino médio, no Colégio Machado de Assis (CMA), recebeu o apoio dos seus amigos de classe que tiveram a ideia de realizar uma revisão solidária.

Segundo a coordenadora do ensino médio do CMA, Emanuelly Neves, a ideia foi abraçada pela escola que reconhece a importância da ação.

“A revisão é aberta para alunos de todas as escolas e é muito fácil participar, basta se dirigir até a recepção da escola, adquirir o seu ingresso no valor de R$ 15,00 e participar do evento que ocorre no dia 15 de junho no CMA do bairro Junco. Estamos tendo uma boa adesão, essa ação é de extrema importância para o Flávio e para nos também, pois ele é importante para a escola”, disse a coordenadora.

A revisão, que será direcionada para o Enem, acontece das 08h00 às 12h00 com a participação de professores de cada área de conhecimento. “Vamos trabalhar a redação com a professora Cecília, história com o professor Deivison, matemática com o Jackson e biologia com o nosso professor Odias”, explicou Emanuelly.

Entenda o caso

Diagnosticado ainda no primeiro ano de vida com uma síndrome nefrótica, o adolescente realizou um tratamento medicamentoso durante 14 anos, mas desde fevereiro do ano passado o tratamento conservador, não faz mais efeito e ele começou a ser submetido as sessões de hemodiálise.

Em maio de 2016, Flávio começou a realizar consultas médicas em busca do transplante. Assim foram solicitados inúmeros exames, dele e de seus pais, que seriam possíveis doadores.

Everaldo Barbosa, pai do jovem, foi escolhido como doador por ser compatível e apresentar um metabolismo melhor que o da sua esposa. O transplante só será marcado após a finalização dos exames, o que desperta na família e nos amigos o engajamento na campanha.

O picoense Flávio espera confiantemente pela chegada do dia do transplante. “Já estamos em um processo bem adiantado esperando a ligação do médico para podermos ir a Teresina realizar a cirurgia. Se Deus quiser vai dar tudo certo! Fico muito emocionado em ver que eu não tenho apenas o apoio da minha família, mas também dos meus amigos da escola. Estou muito confiante e espero logo voltar a minha rotina normal”.

O valor arrecadado pela campanha até agora ajudou a família do Flávio na realização dos exames e nas inúmeras viagens até a capital. O mesmo será feito com os recursos assegurados pela revisão.

“Queria agradecer de todo o coração aos familiares, amigos, colegas e a escola que me dão apoio não só financeiro, mas muitas vezes emocional com palavras de conforto, além das orações que muitas pessoas estão realizando, assim como a todos que estão doando e ajudando de alguma forma”, agradeceu o jovem.

Doações

Se você não puder participar da revisão, poderá ajudar o Flávio com qualquer valor através de deposito bancário na conta da sua mãe.

Os dados bancários são:

Caixa Econômica Federal

Ag: 0639

Op: 013

Conta: 102713-8

Fabianne Barros Alencar Leão

Banco do Brasil

Conta corrente

Ag: 0254-2

Conta: 884.188-8

Fabianne Barros Alencar Leão

Fotos Genilson Rodrigues – por Jesika Mayara