Roberto Cabrini é atração confirmada do V Salão de Livros do Vale do Guaribas

Na noite desta quarta-feira, dia 26, a Secretaria Municipal de Educação de Picos lançou na quadra do Instituto Monsenhor Hipólito a V Edição do Salão de Livros do Vale do Guaribas – SaLiVaG. Na ocasião foram apresentadas algumas novidades para este ano e anunciado o nome das atrações já confirmadas, como é o caso do jornalista investigativo Roberto Cabrini.

Cabrini atualmente está à frente do programa “Conexão Repórter”, exibido na madrugada de domingo no canal SBT. Cabrini estará em Picos na sexta-feira, dia 15 de setembro e ministrará palestra às 19:00. Esta não é a primeira vez que um jornalista integra o time de convidados do SaLiVaG. Na edição de 2016 Caco Barcelos falou sobre seu trabalho de reportagem e sobre temas como injustiça social, violência e direitos humanos.

Além de Roberto Cabrini, nomes como Rodrigo Santos (ex-Barão Vermelho), professora Ana Teresa (RJ), professora Ana Karina (Picos), professor João Batista também estão confirmados. Para a noite de abertura o show musical será com a banda Yves, da cidade de Pedro II – Piauí. A programação completa deve ser divulgada nas próximas semanas.

O SaLiVaG acontecerá de 13 a 17 de setembro no Estádio Municipal Senador Helvídio Nunes e contará com palestras, lançamentos de livros, exposições, apresentações musicais e estandes para comercialização de livros. Este ano a homenageada é a Irmã Maria Helena Matias.

CCOM