Roberto Cabrini ministra palestra no V SaliVaG e fala sobre jornalismo investigativo

Com o tema “Os caminhos do jornalismo investigativo”, o jornalista Roberto Cabrini ministrou, na noite dessa sexta-feira (15), uma palestra no V Salão de Livros do Vale do Guaribas (SaliVaG), em Picos. O comandante do Programa Conexão Repórter, do SBT, falou por quase duas horas para um público formado por comunicadores, profissionais de diversas áreas, estudantes e professores, que lotaram o auditório montado no Estádio Helvídio Nunes.

Além de falar do tema principal da palestra, Cabrini abordou também sobre a imparcialidade na profissão, que segundo ele, não existe totalmente no jornalismo investigativo.

O jornalista falou ainda sobre a era moderna e a evolução do jornalismo, que exige do profissional a se aperfeiçoar com as novas tecnologias como smartphones, tablets e outras ferramentas que auxiliam na elaboração de uma reportagem. No entanto, Cabrini afirmou que apesar da tecnologia está transformando a profissão às máquinas não irão substituir os contadores de histórias.

Durante a palestra, o jornalista exibiu um vídeo mostrando suas diversas reportagens desde o início da carreira na televisão até as mais recentes no Programa Conexão Repórter.

Roberto Cabrini encerrou a palestra respondendo questionamentos do público presente.

Em entrevista à imprensa, Cabrini disse que foi um privilégio estar em Picos novamente e a população picoense é um povo acolhedor e carismático.

Na oportunidade, o jornalista afirmou também que o profissional precisa estar o tempo todo entusiasmado, ligado e concentrado naquilo que faz. “Nós temos um privilégio de poder modificar a vida das pessoas para melhor, dependendo da qualidade do nosso trabalho e do que a gente fizer. Então, o mesmo entusiasmo que eu senti quando fiz a minha primeira entrevista, quando tinha 16 anos de idade, eu sinto hoje depois de tantas décadas de profissão”, declarou.

A palestra de Roberto Cabrini também foi prestigiada pelo prefeito Padre José Walmir de Lima; o vice-prefeito Edilson Carvalho; a secretária de Educação, Rosilene Monteiro; o deputado estadual, Severo Eulálio; o presidente da Câmara Municipal, Hugo Victor; secretários da administração municipal e vereadores.