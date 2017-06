Rodovia da morte: Seis pessoas morrem em colisão frontal na BR-135

Uma colisão frontal envolvendo dois veículos deixou seis pessoas mortas na BR-135, no quilômetro 372, próximo a Bom Jesus (a 600 km de Teresina). Uma caminhonete S-10, cor branca, de placa OKT-7185, e um automóvel, Mercedes Classe A, cor cinza, se envolveram no acidente que deixou ainda pelo menos duas pessoas feridas, sendo uma criança de 4 anos. A sexta vítima morreu na urgência do hospital de Bom Jesus.

De acordo com as primeiras informações, o acidente ocorreu por volta das 8h30. A S-10, que ia de Bom Jesus para uma fazenda próxima, levando funcionários, teria supostamente tentado realizar uma ultrapassagem proibida e bateu no outro veículo que tinha sete passageiros. O veículo, com placa de Luziânia-GO, trafegava no sentido contrário.

O diretor do hospital Helder Meneses informou que a criança teve uma fratura no braço e na clavícula. “Estamos tentando regulá-lo para Teresina. Outro ferido era um dos funcionários que estava na S-10, ele está consciente e orientado. Um outro paciente, que estava no automóvel, ainda foi socorrido e deu entrada no hospital mas não resistiu aos ferimentos”, declarou o diretor.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Samu estiveram no local, que fica a 18 quilômetros de Bom Jesus. Ainda não há identificação das vítimas.

