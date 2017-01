Rômulo é recebido com festa no Flamengo

O volante piauiense Rômulo chegou ao Rio de Janeiro na manhã deste domingo (15) e foi recebido no aeroporto com festa pela torcida do Flamengo, seu novo clube.

Depois de acertar sua saída do Spartak Moscou, na Rússia, o jogador voltou ao Brasil e foi direto para a sede do Flamengo.

O diretor-executivo de futebol, Rodrigo Caetano, que trabalhou com Rômulo nas categorias de base do Vasco, apresentou o centro de treinamento rubro-negro, onde ele ficará hospedado para se integrar ao elenco na pré-temporada.

Descoberto no Porto, de Caruaru (PE), onde ficou até 2009, Rômulo foi revelado após subir das categorias de base do Vasco, de onde saiu em 2012 para o futebol russo.

O Flamengo é o quarto clube da carreira do jogador de 26 anos, que tem no currículo o título da Copa do Brasil de 2011, com o Vasco, a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e o Superclássico das Américas, com a seleção brasileira contra a argentina, em 2011.

