Rômulo poderá estrear no Flamengo neste sábado

O picoense Rômulo foi apresentado oficialmente no Flamengo há uma semana. Mas sua estreia no rubro-negro não deve demorar.

Após a derrota no amistoso com o Vila Nova (GO), 2 a 1, no último fim de semana, o técnico Zé Ricardo afirmou que o volante piauiense pode fazer sua estreia sábado (28), contra o Boa Vista, no primeiro jogo do Flamengo no Campeonato Carioca.

“Se ele cumprir todas as etapas de preparação a gente deve aproveitá-lo. Se estiver bem, provavelmente vai estar na partida de sábado contra o Boavista”, disse o técnico.

Um jogo-treino na quarta-feira deve definir se o jogador piauiense terá condições de entrar em campo logo. Mas a expectativa do torcedor, que não gostou da derrota para o Vila Nova, é contar com o reforço o quanto antes.

