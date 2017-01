Romulo rescinde com Spartak e fecha com Flamengo por quatro anos

O volante Romulo é o novo reforço do Flamengo. O Spartak, da Rússia, publicou nesta sexta-feira uma nota em seu site oficial comunicando a rescisão contratual com o jogador. O jogador já acertou um vínculo de quatro anos com o Rubro-Negro. Ele retorna ao Brasil ainda neste fim de semana e deve ser apresentado até a próxima terça-feira.

– Nosso clube agradece Romulo pelo tempo que passou aqui e deseja a ele sucesso no futuro de sua carreira – disse o Spartak em sua nota oficial.

Já livre para assinar com o Flamengo, Romulo também se pronunciou nas redes sociais:

– Bom dia, Brasil. Venho agradecer ao Flamengo pelo esforço empreendido para contar comigo em seu elenco nas próximas quatro temporadas. Obrigado mais uma vez ao torcedor que desde as primeiras sondagens já abraçou meu nome. A melhor forma de respeitar a minha história é dar o melhor de mim no presente, e é isso que posso prometer aos milhões de torcedores rubro-negros, um Romulo muito motivado com essa repatriação, com vontade de brigar por títulos e voltar à nossa seleção, sobretudo, ciente da responsabilidade de vestir a camisa desse tão grande clube. Agradeço ao Spartak e a Rússia por terem me acolhido tão bem nos últimos quase 5 anos, mas é a hora de ser feliz no meu Brasil.

Nascido em Picos, no Piauí, o volante foi formado pelo Porto de Caruaru. O jogador chegou ao Vasco em 2010 ainda para os juniores, quando foi campeão carioca da categoria, e foi logo promovido. Em 2011, foi titular do time campeão da Copa do Brasil. Ele foi vendido para o futebol russo em 2012. Romulo também teve passagens pela seleção brasileira principal e olímpica.

Nesta terça-feira, um preparador físico próximo ao jogador, Cleojones Cearense, postou nas redes sociais um vídeo do trabalho do volante Romulo. Na publicação, o profissional já aponta o jogador como reforço do Flamengo.

O lateral peruano Trauco e o meia argentino Conca, que se recupera de lesão e só deve ter condição de jogo a partir de abril, foram as novidades na volta das férias do Flamengo. Os dois desembarcaram no Rio nesta segunda-feira. Sem conseguir acertar com Marinho, o clube vai investir em um atacante de lado de campo. O paraguaio Cecilio Dominguez, do Cerro Porteño, o chileno Eduardo Vargas, do Hoffenheim, e o colombiano Orlando Berrio, do Atlético Nacional, estão na pauta do Rubro-Negro carioca.

