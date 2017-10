Saiba como votaram os deputados do Piauí na denúncia de Temer

O placar ficou cinco votos “Sim” a favor do presidente Michel Temer, quatro “Não” e o registro da ausência do deputado federal, Marcelo Castro (PMDB). Pela segunda vez, o peemebedista não participa da votação contra denúncia a Temer.

A maioria já votou a favor do parecer do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), contrário ao prosseguimento das investigações. Com a rejeição do pedido pelos deputados, somente quando deixar a Presidência da República, em janeiro de 2019, Temer poderá responder à Justiça Comum pelas acusações.

Saiba como votaram os deputados do Piauí:

Assis Carvalho – NÃO

“Não a privatização da Caixa Econômica Federal, não a privatização da Eletrobras, nosso voto é pelo Piauí e pelo Brasil, voto não”.

Átila Lira – SIM

“Eu voto pela instabilidade política, pela retomada da economia e com o relatório do deputado Bonifácio de Andrada”.

Capitão Fábio Abreu – NÃO

“Pela moralização desse país, pela transparência meu voto é não”.

Heráclito Fortes – SIM

“Que o Pais cresça e acima de tudo prestando homenagem ao relator Bonifácio Andrada, que representa a quinta geração de políticos responsáveis e sério desse país meu voto é sim”.

Iracema Portela – SIM

Júlio César – SIM

“Pela melhoria dos indicadores econômicos, pela queda da inflação de 9,28 para 2,41, pela queda dos juros de 14,25 para 7,50, pelo crescimento do PIB que está negativo 5.4 para positivos, eu voto sim”.

Marcelo Castro – ausente

Paes Landim – SIM

“Presidente estamos aqui fazendo jus ao político, pela suspensão das investigações assim como aconteceu na França e ao relator esse eminente Bonifácio de Andrada, que fui colega na universidade de Brasília, voto sim”.

Rodrigo Martins – NÃO

“Toda corrupção, toda formação de quadrilha merece ser investigada, independe do local de onde ela tem sido instalada, por isso eu voto não ao relatório”.

Silas Freire – NÃO

“Não ao relatório, favorável a denúncia que é grave, é muito séria, porque enquanto eu estiver aqui eu não posso envergonhar o povo do meu Piauí”.

