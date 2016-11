Saiu resultado do Concurso de Picos para os cargos de professor e nível superior

Na noite desta quinta-feira,03, o Instituto Machado de Assis, banca examinadora do Concurso da Prefeitura de Picos, divulgou o resultado preliminar para os cargos de professor e nível superior. Confira aqui!

De acordo com o cronograma estabelecido pela Comissão, a partir de hoje até o dia 07 de novembro, os candidatos poderão entrar com recursos para a correção de erros presentes no material, bem como no somatório das notas e/ou critérios de desempate. É ainda possível solicitar cópia do gabarito individual.

Nos dia 16 e 17 de novembro, os aprovados devem fazer a entrega dos títulos. A divulgação oficial do resultado final acontecerá no dia 16 de dezembro.