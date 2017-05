Sala do Empreendedor será inaugurada nesta quarta-feira, 10

Na próxima quarta-feira, dia 10 de maio, às 08h30hs, será inaugurada a Sala do Empreendedor. O espaço será dedicado ao público empreendedor de Picos e cidades vizinhas e contará com profissionais capacitados para sanar dúvidas, abrir, dar suporte ou encerrar empresas, além de fornecer informações amplas de acordo com a Lei Geral das MPEs.

Ana Débora Martins, Agente de Desenvolvimento Municipal, é a responsável pelo acolhimento na Sala do Empreendedor, que fica situada na Secretaria do Turismo e do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Picos, no Centro Administrativo.

“Vamos inaugurar essa sala, que é a representação da parceria do Sebrae com a Prefeitura Municipal de Picos, visando o fortalecimento do desenvolvimento e da economia local. Na inauguração disponibilizaremos uma palestra sobre os benefícios desta parceria”, disse Ana Débora.

No dia 13 de maio, em comemoração à Semana Nacional do Microempreendedor Individual, será realizada a partir das 7 horas da manhã, no auditório do Centro Administrativo de Picos, palestras e uma oficina ofertada pelo Sebrae, em parceria com a Prefeitura Municipal, com o tema: SEI Empreender. Seguindo um planejamento do Sebrae do Piauí, no intuito de começar a incentivar os comerciantes a se tornarem não apenas donos dos próprios negócios, mas sim, empreendedores que somam com a economia local, gerando empregos e rendas.