Salão de beleza é alvo de assaltantes no bairro Aerolândia

Um salão de beleza, localizado no bairro Aerolândia, foi alvo de assaltantes no último sábado (3), por volta das 8h50 da manhã. O crime foi realizado por três homens, sendo dois encapuzados e um portando uma arma de fogo.

Segundo umas das proprietárias do Salão Toda Bonita, o trio adentou no salão, abordou as clientes e funcionárias e levaram delas seis aparelhos celulares, três bolsas e dinheiro.

Após o assalto, os bandidos fugiram em direção à Vila Barrão.

Uma guarnição policial foi ao local da ocorrência e realizou rondas no sentido de encontrar os acusados, mas até o momento o trio ainda não foi localizado.

As vítimas foram orientadas pela polícia a registrar o Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.