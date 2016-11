Salão do Livro de Valença começa dia 23/11. Veja programação!

Será realizada de 23 a 26 de novembro, a 8ª Edição do Salão do Livro de Valença do Piauí (SALIVA). O evento cultural será realizado no Colégio Santo Antônio com grandes nomes da literatura brasileira e astros como o sambista Martinho da Vila que esse ano lançou seu 14º livro intitulado de “Barras, vilas e amores” e Gabriel o Pensador autor de livros como Diário Noturno, e os infantis Um Garoto Chamado Roberto e Meu Pequeno Rubro-Negro.r

Um dos padrinhos do Saliva, o escritor Salgado Maranhão, assim como Luiz Romero e Cineas Santos, além da jornalista Maia Veloso também estão confirmados no Salão do Livro de Valença, assim como os escritores Jasmine Malta, Gustavo Lacombe, Eneas Barros, Waldílio Siso, Marcos Vilhena, Danny Barradas, José de Nicola, Thiago E e Elmo de Souza.

Esse ano o patrono é o poeta valenciano Ulisses Pereira e os homenageados serão Manoel de Barros, Antônio Houaiss e Mestre Dezinho.

Assim como nos anos anteriores, a programação do Saliva reserva muitas outras atrações paralelas como apresentações culturais, feiras e shows com os humoristas Dirceu Andrade e João Claudio e as bandas Top Gun, Banda Requinte, Jackie Tequila, Janela Lateral, Gonzaga Lu e Trio Asa Branca, Beth Moreno, Vavá Ribeiro e Fernando Rocha, Pocket Show com a Banda Madalena Soul e In The Clouds. Faça sua inscrição aqui.

A realização é da Secretaria de Estado de Cultura do Piauí, Associação de Diletantes da Cultura Histórica Valenciana, Fundação Quixote e Universidade Federal do Piauí com apoio do Sistema de Incentivo Estadual à Cultura, 7ª GRE, SEDUC, CCOM e Governo do Estado. A coordenação do evento é do professor Kássio Gomes.

Fonte: Portal V1