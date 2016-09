Samvis registra 40 casos de abuso sexual em Picos

O Serviço de Apoio à Mulher Vítima de Violência Sexual (Samvis), em Picos, registrou até o mês de agosto deste ano, 40 casos de abuso sexual. Os números não se restringem apenas a vítimas do público feminino, mas também envolvem abusos do sexo masculino.

Em 2015, conforme dados fornecidos pelo órgão, foram catalogados 48 casos, destes 46 referem-se ao abuso sexual feminino, e dois casos ao abuso de pessoas do sexo masculino.

A coordenadora do Samvis em Picos, Carla Jessica, explica que devido à demanda na cidade de Picos, o atendimento foi ampliado ao público masculino.

“O Samvis é para fornecer apoio à mulher, mas a gente não nega que devido a nossa demanda temos atendido casos do público masculino”, afirmou Carla Jessica.

Em 2016, a coordenadora esclarece que dos 40 casos registrados três são vítimas do sexo masculino. Para ela, o aumento no número de casos é decorrente da população ter compreendido a atuação do serviço, e buscar realizar mais denúncias.

Representante da Coordenadoria da Mulher e militante, Nega Mazé, ressaltou que os dados estão sendo acompanhados minuciosamente pelas entidades competentes.

“O que ainda necessita ser feito é fortalecer a rede de enfrentamento a Violência contra a Mulher. A Samvis trata, por exemplo, do combate à violência sexual, e nós estamos fazendo este monitoramento vendo o que precisa ser feito, melhorado”, concluiu Nega Mazé.

No Piauí atuam sete Samvis, e de 2004 à 2015 foram registrados 4.443 mil casos de violência sexual contra mulheres. Os dados apontam que a violência não se restringe somente a mulheres, mas a crianças, homens e idosos.