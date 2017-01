SANTANA DO PIAUÍ: Prefeita Maria José empossará hoje secretariado

A prefeita de Santana do Piauí, Maria José de Sousa Moura (PP), empossará na tarde desta terça-feira,03, por volta de 15h, os secretários municipais de seu governo. A posse do secretariado ocorrerá durante uma solenidade realizada na Câmara Municipal.

Além dos futuros secretários deverão comparecer amigos, familiares, bem como a população santanense em geral. A expectativa é que a prefeita mantenha alguns nomes já definidos anteriormente pelo prefeito eleito Francisco Raimundo de Moura (PTB), pois ambos em conjunto já tinham traçado alguns nomes para as pastas.

Maria José de Sousa Moura foi eleita vice-prefeita do município no último dia 02 de outubro. No dia 10 de dezembro foi diplomada vice-prefeita e no último domingo,01, foi empossada prefeita do município em decorrência do trágico acidente que tirou a vida do prefeito eleito, Francisco Raimundo de Moura.