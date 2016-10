Santanense participa de seletivas do Big Brother Brasil 17

O santanense e educador físico, Ronaldo Macedo de Franca Lima, de 33 anos, está bem próximo de se tornar um dos finalistas da seleção regional do reality show, Big Brother Brasil 17. O programa que é sucesso de audiência na emissora de TV Rede Globo, está na fase de seleção dos futuros integrantes do jogo.

Ronaldo Macedo se inscreveu em abril deste ano na regional Recife, e desde então tem participado de várias etapas eliminatórias. A primeira delas se trata da gravação de um vídeo contando a vida do candidato, “quem é? o que faz? porque deseja participar do BBB17?”, são alguns dos questionamentos feitos.

A segunda etapa se trata do envio de 10 fotos sem filtro e/ou óculos escuros dos candidatos. A terceira e última etapa realizada na semana passada se tratou da entrevista. Ronaldo Macedo foi entrevistado pela comissão da regional Recife através de videoconferência. A mesma também poderia ser feita de forma presencial.

Passado as três fases primárias ainda há a realização dos exames clínicos. Caso o candidato santanense vença mais esta etapa, o mesmo ficará no aguardo da convocação da produção que ocorre no período de 05 à 12 de janeiro de 2017. Havendo a confirmação, Ronaldo Macedo oficialmente será um dos finalistas do BBB17.

O candidato santanense publicou em sua rede social que se inscreveu no reality não por fama e status. A sua causa maior é ajudar a sua mãe que teve o braço esquerdo amputado em um acidente rumo ao Estado de São Paulo, ocorrido em 2014. O dinheiro do prêmio que deve ser um dos maiores de todas as 16 edições do programa, seria utilizado na compra de uma prótese que custa R$ 250 mil.

Vencedor BBB 17

O que rola nos bastidores é que para se tornar um vencedor do BBB17 o participante deverá se preparar para ter nervos de aço, ser ágil e ter força nas provas, sem falar nas provocações dos outros participantes que neste momento é preciso manter a calma ou partir para a batalha com muita classe e raça.

Para os brothers e sisters que entram na casa o prêmio do BBB17 tem que valer realmente a pena, pois se trata da imagem dos participantes que está sendo passada para o público brasileiro e que poderá afetar suas vidas assim que saírem do reality show.

O vencedor da nova edição do BBB, o ganhador do BBB 17, levará para casa a quantia de 1,5 milhões de reais sem falar nos prêmios dos patrocinadores e contratos após o término do reality. Acho que os participantes BBB 17 vão querer levar esse prêmio!