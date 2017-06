São João de Picos terá inauguração de obras e shows musicais

A Prefeitura de Picos lançou, na tarde desta segunda-feira (19), na sede da Secretaria de Cultura, a programação do São João 2017 da cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Padre Walmir Lima e pela secretária Marília Bezerra em entrevista coletiva à imprensa.

Assim como no ano passado, o São João de Picos 2017 será realizado com inaugurações de obras, além de festival de quadrilhas e shows musicais na avenida Beira Rio. A programação inicia dia 10 de julho e segue até o dia 14.

Segundo o prefeito Padre Walmir, o São João de Picos terá o apoio de emendas parlamentares da deputada Flora Izabel e dos deputados Severo Eulálio e Hélio Isaías. “O nosso São João está orçado em R$ 180 mil, onde 100 mil são de emendas parlamentares, 60 mil de recursos próprios do município e 20 mil de patrocinadores”, completou.

O prefeito reiterou ainda que mais da metade da programação festiva será com os artistas da terra. “Dessa vez temos mais de 60% da programação com artista da terra”, frisou.

Festival de Quadrilhas

A secretária de Cultura do município, Marília Bezerra, informou que durante os três dias de shows haverá festival de quadrilhas. “As inscrições para o festival iniciaram hoje e a nossa expectativa é ter muitas quadrilhas inscritas para se apresentarem no São João”, afirmou.

Programação

Segunda 10/07

Inauguração de calçamentos feitos com recursos federais em parceria com o município (Chapada do Mucambo, Coroatá, Ipueiras, rua novo Horizonte) – 16 horas inauguração da reforma da quadra esportiva do Bairro Ipueiras.

Terça 11/07

Inauguração de calçamentos feitos com recursos próprios do município (Ruas Armínio Rocha – Bairro São José, Expedito Cortez – Passagem das Pedras, José de Moura Monteiro – Jardim Natal, Antônio Costa e Castro Alves – Boa Vista às 16 horas).

Quarta 12/07

Inauguração da UBS Bairro Aerolândia

Quinta 13/07

Inauguração da Ponte Ligando as Avenidas Boa Sorte e Beira Rio

Sexta 14/07

(10 Horas) Entrega das Casas do Conjunto Habitacional Antonieta Araújo .

PROGRAMAÇÃO FESTIVA (AVENIDA BEIRA RIO)

QUINTA 13/07

(19:00 Hrs) – Festival de Quadrilhas

(22:00 às 23:30 Hrs) – Valdinar do Acordeom

(00:00 Hrs) – Danilo Pernambucano

SEXTA 14/07

(19:00 Hrs) – Festival de Quadrilhas

(22:00 às 23:30 Hrs) – Alvino Luz

(00:00 Hr às 01:30Hrs) – Guilherme Dantas

(01:45 Hrs) – Lamarck

SÁBADO 15/07

(19:00Hrs) – Festival de Quadrilhas

(22:00 às 23:30Hrs) – Osvando Barros

(00:00h às 01:30Hrs) – kátia Cilene

(01:45Hrs) – Robério Costa