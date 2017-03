Saques do FGTS começam na sexta (10); veja quem tem direito

Os saques das contas inativas do FGTS começam na próxima sexta-feira (10) e a Caixa Econômica Federal estima que 4,9 milhões de brasileiros nascidos em janeiro, fevereiro e março sacarão o total de R$ 6 bilhões. Quando o último lote for liberado, em junho deste ano, os saques devem somar um valor próximo de R$ 30 bilhões, segundo cálculo da Caixa. Ao todo, são 49,6 milhões de contas de 30,2 milhões de trabalhadores. No Piauí, 126.872 trabalhadores têm contas inativas do FGTS e poderão sacar o benefício.

Até ontem (3), o telefone 0800 726 2017 que o banco disponibilizou para tirar as dúvidas sobre o assunto havia recebido 6,5 milhões de ligações, e o site havia recebido mais de 175 milhões de acessos. Veja abaixo o cronograma de saques:

Quem tem direito

Tem direito a sacar o dinheiro do FGTS quem tem saldo em uma conta inativa até 31 de dezembro de 2015. Uma conta fica inativa quando deixa de receber depósitos da empresa devido à extinção ou rescisão do contrato de trabalho. O trabalhador deve estar afastado do emprego pelo menos desde o fim de 2015.

Cidade Verde