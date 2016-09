Scaners raio-X são destinados para presídio de Picos

As penitenciárias de Esperantina, Picos e Parnaíba receberam, cada uma, um aparelho scanner raio-X, para serem utilizados nos procedimentos de revista de materiais de visitantes.

Os equipamentos foram adquiridos pela Secretaria de Justiça do Piauí, como parte do programa de modernização dos presídios estaduais que vem sendo implantado pelo Governo do Estado.

Outros presídios que já contam com scanners raio-X são as casas de detenção de Altos e São Raimundo Nonato, Casa de Custódia de Teresina e Penitenciária Regional Irmão Guido.

Em agosto deste ano, a Secretaria de Justiça entregou, para o sistema prisional, 17 novos pórticos detectores de metais e 72 raquetes detectoras de metais.

Na visão do secretário de Justiça, Daniel Oliveira, os equipamentos representam mais um avanço na segurança prisional e na implementação da revista humanizada nos estabelecimentos penais.

“Nossa diretriz é garantir a segurança e a humanização, por meio da estruturação física dos presídios, do aperfeiçoamento dos agentes e procedimentos e através dos projetos de ressocialização”, diz o gestor.

A Sejus também entregou, em agosto, 20 máscaras de gás, 50 capacetes e 50 caneleiras, materiais que estão sendo utilizados para reforçar a proteção individual dos agentes penitenciários.

De 2015 para cá, já foram adquiridas para os presídios 40 espingardas calibre 12, seis mil munições de elastômero, 150 sprays de pimenta, 150 explosivos de gás lacrimogêneo e 50 granadas de luz e som.

