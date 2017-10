SCP lança portal Grande Picos

O Sistema de Comunicação de Picos lançou na noite desta terça-feira (1º), no auditório do Centro de Treinamento Diocesano, seu mais novo veículo de comunicação: o Portal Grande Picos. Com a iniciativa, o complexo midiático que atualmente engloba duas emissoras de rádio – a Rádio Difusora AM e Liderança Picos FM – chega à internet, colocando à disposição dos internautas uma página constantemente atualizada, interativa e de fácil navegação.

A expansão do complexo SCP era um sonho antigo que se tornou realidade a partir do trabalho de todos os funcionários e coordenados pelo Departamento de Jornalismo, responsável pela manutenção e atualização dos conteúdos veiculados.

O Grande Picos traz como diferencial a inserção de temas culturais e de entretenimento, com destaque para a colaboração de profissionais das mais diversas áreas.

Outro ponto importante é a integração das emissoras de rádio no portal. Na página, é possível ouvir o áudio em alta qualidade tanto da Rádio Difusora AM quanto da Rádio Liderança FM. Além disso, os internautas também dispõem de opções como pedir música e interagir com os locutores e com a equipe de produção do setor de entretenimento.