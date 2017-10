SDR firma parceria com DNOCS, Iaepi e Agespisa para perfurar poços

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR) assinou nesta segunda (9), um termo de cessão de uso de comboio de máquinas perfuratrizes com o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e o Instituto de Águas e Esgotos do Piauí (Iaepi), para perfuração de poços em municípios que estão em situação de emergência em decorrência da seca.

Também será firmado um termo de cooperação técnica entre a Águas e Esgotos do Piauí S/A (Agespisa) e as três instituições citadas acima. A agência vai ficar responsável por definir a localização e a quantidade dos poços a serem perfurados, sendo uma média de três, por município, podendo a mesma contribuir com o custeio dos serviços e a equipação dos poços.

O secretário da SDR, Francisco Limma, afirmou que este é um esforço do Governo do Estado, visando levar esta oportunidade para as famílias que estão sofrendo com a falta de água, o quanto antes, com a perfuração destes poços. “As perfuratrizes da SDR serão utilizadas, nesta ação, uma vez que já estão sendo operacionalizadas por estas instituições. A previsão é de que possamos, num prazo de 30 dias, resolver pelo menos, emergencialmente, esta situação. Ao todo, a ação deve contemplar cerca de 200 mil pessoas”, enfatizou Francisco Limma.

Para o diretor-geral da Iaepi, Francisco Costa, também presente durante assinatura deste termo esta parceria visa otimizar investimentos na área de perfuração de poços tubulares para beneficiar municípios que estão situação mais crítica, no Estado.

“Foi feito um cronograma de trabalho para que estas perfuratrizes possam atuar nas sedes destas cidades para melhorar o fornecimento de água, de modo que, numa cooperação técnica, a Agespisa vai se responsabilizar pela locação e equipação dos poços. Agora, vamos unir forças e seguir para a execução deste termo de cooperação firmado hoje”, finalizou Francisco Costa.

CCOM PI