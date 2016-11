“Se o Picos fosse jogar amanhã já teria o time montado”, garante Nivaldo Lancuna

Durante a apresentação como técnico da Sociedade Esportiva de Picos (SEP), nessa segunda-feira (7), o técnico Nivaldo Lacuna assegurou que o elenco do Zangão está praticamente montado. O treinador informou, que hoje, o time picoense já tem 17 a 18 jogadores contratados.

Segundo Nivaldo, o elenco está sendo formado com jogadores de boas qualidades e que foram destaques no Piauiense 2016. “O melhor volante do estado, considerado pela imprensa, está no Picos, o melhor treinador do ano está no Picos, um dos melhores zagueiros do ano está no Picos e os outros que estão vindo são jogadores de pura qualidade”, destacou.

Nivaldo reiterou ainda que os atletas de Picos e região terão espaço no elenco da SEP. A proposta do treinador é montar o time com 24 a 27 atletas, sendo 30 a 40% jogadores da base.

Em relação a pré-temporada, o treinador informou que o Zangão irá realizar alguns amistosos. “Vamos fazer amistosos para preparar o time e com equipes profissionais”, afirmou.

O Zangão irá iniciar os trabalhos oficialmente no dia 2 de janeiro.