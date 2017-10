SEBRAE oferecerá curso em Picos

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae no Piauí, divulgou esta semana a programação de capacitações para o mês de agosto. São diversos treinamentos para empreendedores que buscam tornar suas empresas mais competitivas e para pessoas que desejam obter conhecimentos sobre o mundo dos negócios.

Em São Raimundo Nonato, cidade localizada a 517 quilômetros ao sul de Teresina, os empresários participarão do curso Gestão Financeira, um dos módulos do Programa Sebrae para Empresas Avançadas, Sebrae Mais, que inicia no dia 15 de agosto.

Informações e inscrições no escritório do Sebrae naquele município, localizado na Rua Professor João Meneses, S/N, Centro, ou através do telefone (89) 3582-1289 .

O programa Sebrae Mais é composto por um conjunto de soluções que são aplicadas conforme a necessidade da empresa. O empresário interessado nestas práticas avançadas de gestão pode ter acesso à consultoria individualizada por empresa, workshops, capacitação, palestras e encontros com temas como comércio exterior, empreendedorismo, estratégias empresariais, inovação e finanças.

As soluções que fazem parte do Sebrae Mais são: Estratégias Empresariais, Empretec, Gestão da Inovação – Inovar para Competir; Planejando para Internacionalizar; Gestão Financeira – Do Controle à Decisão; Encontros Empresariais; Gestão da Qualidade e Ferramentas de Gestão Avançada.

A empresária Alberina Rocha, proprietária da Gugê, indústria de jeans, localizada em Campo Maior, município distante 78 quilômetros ao norte da capital, já participou dos módulos Estratégias Empresariais e Gestão Financeira do Sebrae Mais e enfatiza os benefícios dessas capacitações para a sua empresa.

“As informações que adquiri nos cursos são muito preciosas. Algumas estratégias estão sendo aplicadas no meu empreendimento. As melhorias na gestão da empresa já são perceptíveis”, afirma a empresária.

Em Picos, município localizado a 306 quilômetros ao sul de Teresina, acontecerão os cursos Controles Financeiros, nos dias 18 e 19 de agosto; e Técnicas de Oratória, no período de 24 a 26 do mesmo mês.

Os interessados podem se inscrever no Escritório do Sebrae naquela cidade, localizado na Rua Marcos Parente, s/n, Centro, ou através do telefone (89) 3422-3919 .