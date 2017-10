SEBRAE realiza o 8º Empretec em Picos

O Empretec é um seminário que tem como objetivo desenvolver características do comportamento empreendedor. Emprega metodologia desenvolvida pela Organização das Nações unidas (ONU), e ministra no Brasil através do SEBRAE. Esse seminário será realizado de 09 a 14 de julho na sede do SEBRAE em Picos.

A gerente regional do SEBRAE em Picos Ana Mary Dias Bezerra falou ao Riachanet sobre as expectativas deste evento tão importante para a cidade, já que Picos é uma cidade que tem o comércio como grande gerador de desenvolvimento. Serão 60 horas de curso, que visa ampliar as habilidades para a criação e administração para o negócio.

Segundo Ana Mary Bezerra este período de férias foi escolhido estrategicamente, por que é um período de maior flexibilidade de horário para quem trabalha devido às férias de julho, os filhos de empresários que estudam fora, nesse período já estão na cidade, é importante eles participarem para dar continuidade aos negócios, é viável pais inscreverem seus filhos, porque sabemos que muitos empresários empregam a ‘associação familiar’ nas empresas.

“Nada se transforma sem conhecimento por mais que o empresário esteja se sentindo auto-sustentável porque a empresa está gerando lucro, crescendo , mas quanto mais conhecimento você tiver pra dispor na gestão desse empreendimento mais chances tem de crescer de dar certo de gerar mais emprego, mais lucro, enfim, contribuir para o crescimento e desenvolvimento econômico, não só pessoal, mas também municipal” . Complementa a gerente do SEBRAE em Picos Ana Mary.

As inscrições já começaram, e vão até o primeiro dia do seminário (09), serão realizadas na sede, os investimentos são de 500,00 até o dia 05/07, depois dessa data haverá acréscimo no valor.

O SEBRAE está ofertando também vários mini-cursos neste mês de julho, como: Técnico de vendas (dias 14 e 15); Internet para pequenos negócios (21 e 22); Desenvolvimento de equipes (28 e 29). Interessados já poderão fazer suas inscrições na sede do SEBRAE.