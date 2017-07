Seca: Governo do Piauí decreta emergência em municípios da região de Picos

Em decreto publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (3), o governador Wellington Dias (PT) declarou situação de emergência em 25 municípios afetados pela estiagem. A decisão leva em conta a perda de mais de 50% na produção agrícola, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A decisão leva em conta também a redução nas chuvas e no volume de água dos reservatórios da região. E afirma que alguns município estão “em situação de colapso de atendimento às suas comunidades, inclusive nas zonas Urbanas”.

Entre os municípios no novo decreto de emergência estão alguns atingidos pelo racionamento de água determinado pelo governador na semana passada. É o caso de Avelino Lopes, Júlio Borges e Curimatá.

O decreto é válido por 180 dias e inclui ainda Anísio de Abreu, Aroeira do Itaim, Assunção, Brejo do Piauí, Campinas do Piauí, Caracol, Conceição do Canindé, Dom Expedito Lopes, Floresta do Piauí, Itainópolis, João Costa, Monsenhor Hipólito, Patos do Piauí, Paulistana, Pedro Laurentino, Pimenteiras, Santo Inácio do Piauí, Santana do Piauí, São João do Piauí, São Miguel do Tapuio, Simplício Mendes e Vera Mendes.

Com a nova lista, chega a 67 o número de municípios com emergência decretada pelo Governo do Piauí em 2017. A primeira lista, com 42 cidades, foi publicada em janeiro e deve vencer nos próximos dias – com perspectiva de que um novo decreto seja feito para garantir ações emergenciais nessas regiões.

O secretário de Governo, Merlong Solano, atesta que a estiagem foi severa nos territórios Serra da Capivara, Vale do Canindé, Vale do Guaribas e Vale dos Rios Piauí e Itaueira, ainda que tenham sido registradas fortes chuvas no começo do ano. “”Com o reconhecimento de emergência, as prefeituras podem solicitar apoio para ações de assistência à população, renegociação de dívidas no setor de agricultura, recursos para a perfuração de poços, operação carro-pipa, e outros benefícios”, acrescentou.

