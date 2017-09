Secretaria avaliará licença de dois parques eólicos no PI

Na última semana, a empresa Atlantic Energias Renováveis oficializou requerimento a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) para a renovação da licença prévia para os Parques Eólicos Aura Queimada Nova 01 e Aura Queimada Nova 02, a serem instalados na Serra da Manguinha. Foi determinado estudo de impacto ambiental.

Os empreendimentos fazem parte do Complexo Eólico Lagoa do Barro, que tem investimento previsto de R$ 1,3 bilhão. O Complexo Eólico visa à produção de energia elétrica para fins comerciais, de modo que será escoada através de um a Linha de Transmissão ligando a SE Lagoa do Barro 01 a SE São João do Piauí, numa extensão de aproximadamente 84,0 km.

O Piauí vem se destacando no setor de energias renováveis nos últimos anos, para se ter uma ideia, nas últimas semanas, a A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), vinculada ao Governo Federal, deu autorização para a operação em teste ou comercial de usinas no Piauí. Em resolução no final de agosto, o órgão deu anuência para a operação de unidades geradoras da Usina Sertão I, situada em João Costa, com capacidade instalada de 30.000 kW, e da Usina Sobral I, que fica no município de São João do Piauí, também com capacidade de 30.000 kW.

Meio Norte